Меньше закупок — крепче рубль: Минфин резко сокращает объём валютных операций

С 7 сентября по 6 октября Министерство финансов РФ будет направлять на покупку валюты и золота по 2,5 млрд рублей в день — это втрое меньше, чем месяцем ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым