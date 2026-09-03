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Меньше закупок — крепче рубль: Минфин резко сокращает объём валютных операций

Меньше закупок — крепче рубль: Минфин резко сокращает объём валютных операций

С 7 сентября по 6 октября Министерство финансов РФ будет направлять на покупку валюты и золота по 2,5 млрд рублей в день — это втрое меньше, чем месяцем ранее.

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