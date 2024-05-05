Филипп Киркоров признался в любви к Коту в финале пятого сезона шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров признался в нежных чувствах к участнику телешоу «Маска» в костюме Кота. Телеканал НТВ опубликовал анонс финала проекта, в котором показал реакцию членов жюри на выступления артистов.
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