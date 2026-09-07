«Вот идёт русская», — американец поделился наблюдениями о том, как в других странах распознают женщин из России Все знают, что вычислить наших соотечественников за границей не так уж и сложно.
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Про Абхазию - забыл предупредить: ни в коем случае не выказывать своё неудовольствие поганым вкусом в кафе, либо пакостным обслуживанием таксистов - рискуете сразу получить в пятак без дальнейших дискуссий! После чего вас отведут в участок и полицай предъявит вам обвинение в нарушении порядка! Весёлого и интересного отдыха! (Да, ещё - берегите карманы!)