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«Вот идёт русская», — американец поделился наблюдениями о том, как в других странах распознают женщин из России

«Вот идёт русская», — американец поделился наблюдениями о том, как в других странах распознают женщин из России

«Вот идёт русская», — американец поделился наблюдениями о том, как в других странах распознают женщин из России Все знают, что вычислить наших соотечественников за границей не так уж и сложно.

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Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисовизменено

Про Абхазию - забыл предупредить: ни в коем случае не выказывать своё неудовольствие поганым вкусом в кафе, либо пакостным обслуживанием таксистов - рискуете сразу получить в пятак без дальнейших дискуссий! После чего вас отведут в участок и полицай предъявит вам обвинение в нарушении порядка! Весёлого и интересного отдыха! (Да, ещё - берегите карманы!)