Плавают обороты после снятия клеммы аккумулятора — почему так происходит?

Потребовалось снять аккумулятор – для подзарядки или замены. После подключения АКБ мотор легко запускается, но через время его работа заметно меняется.
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