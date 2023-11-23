ВЦИОМ исследовал социальный оптимизм россиян. Всё не так плохо, оказывается

Хочешь быть счастливым — рассчитывай только на себя Светлана Гомзикова Фото: Александр Щербак/ТАСС Шесть из десяти россиян считают, что в стране созданы все условия для того, чтобы добиваться поставленных целей и планировать свое будущее.
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