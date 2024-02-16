Юрист Алексеев о лишении России золота командного турнира Олимпиады-2022: «Насколько я знаю, ОКР уже подал апелляцию на решение ISU в CAS»

Об этом сообщил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого места в командном турнире на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой.
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