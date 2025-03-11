Медвежий угол
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Медвежий угол

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Креста на вас нет! В Подмосковье символы христианства загородили блинами

Креста на вас нет! В Подмосковье символы христианства загородили блинами

Русский Колоколъ Почему пока новые жители России упорно ищут места для молитв, "аборигены" стыдливо прячут свои собственные кресты, завещанные предками? Алексей НИКИТИН Вот эта декорация! А это Московская область, город Домодедово.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Ну да, а наказы &quot;Не мир я вам принес, а меч&quot; и заповедь &quot;око за око и зуб за зуб&quot; не работают уже? Да и какие чинуши нахрен близкие? Самые что ни на есть далёкие )))
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6 час.
олег кубахов
Рыба гниёт с головы ВВП.
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4 час.
Алексадр Савельев
Иудейская вера на Русси? ? ? ?
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4 час.
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