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Карантинная бухта Севастополя станет частью единого пешеходного маршрута

Карантинная бухта Севастополя станет частью единого пешеходного маршрута

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, согласно которому Карантинная бухта в Севастополе станет ключевым элементом, соединяющим культурный кластер на мысе Хрустальном и масштабный музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес».

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