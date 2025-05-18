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Несекретные материалы

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Стамбульские мирные переговоры вскрыли пропасть между РФ и Украиной

Стамбульские мирные переговоры вскрыли пропасть между РФ и Украиной

Первые надежды разбились о прагматичные прогнозы и ожидания. Стороны не просто не сближают позиции, но, кажется, еще больше отдалили их от первоначальных далеких условий.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Хохлы легли под 4й рейх - по сути конгломерат из западных ТНК и банков, НО - основное боевое и информационное обеспечение им обеспечивают страны британского содружества, в основном Англия. Пока не разрушен устойчивый механизм этой поддержки - хохлы вынуждены будут соглашаться на роль пушечного мяса, т.к. все ключевые позиции в распределении информационных потоков - контролируются сотрудниками королевской криптографической службы. Тут даже янки на втором месте, если уже не на третьем. Так-что хотим мы или нет, а что-бы эту войну завершить НА НАШИХ УСЛОВИЯХ - придётся валить руководство и менеджмент 4го рейха. Иначе никак.
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