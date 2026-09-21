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Халк дважды забил «Коринтиансу». У 40-летнего форварда «Флуминенсе» 6+3 в последних 8 матчах

Форвард « Флуминенсе » Халк сделал дубль в матче чемпионата Бразилии с « Коринтиансом » (3:1). В последних 8 играх 40-летний бразилец набрал 9 (6+3) очков по системе «гол+пас», включая Кубок Либертадорес.

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