Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села на границе с Арменией

Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль территорию четырёх сёл в Газахском районе у границы с Арменией, в которой пограничники также взяли на себя охрану сёл Беркабер, Воскепар и Баганис в Тавушской области.
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