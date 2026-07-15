Сделка Парижа с Киевом даже начинается за упокой — всхлипом, а не взрывом

Франция только что заключила “крупную сделку” с Украиной, в которую вошли закупки оружейных систем на миллиарды евро и лицензий на производство целого ряда вооружений, включая крылатые ракеты большой дальности SCALP/Storm Shadow, перехватчики Aster 30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T NG (которые Киев предусмотрительно закупит), и комплект планирующих бомб AASM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии