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Сделка Парижа с Киевом даже начинается за упокой — всхлипом, а не взрывом

Сделка Парижа с Киевом даже начинается за упокой — всхлипом, а не взрывом

Франция только что заключила “крупную сделку” с Украиной, в которую вошли закупки оружейных систем на миллиарды евро и лицензий на производство целого ряда вооружений, включая крылатые ракеты большой дальности SCALP/Storm Shadow, перехватчики Aster 30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T NG (которые Киев предусмотрительно закупит), и комплект планирующих бомб AASM.

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