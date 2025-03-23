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Царьград

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Пожар в Великом Новгороде: горит рынок на площади 800 кв. метров

Пожар в Великом Новгороде: горит рынок на площади 800 кв. метров

В Великом Новгороде на центральном рынке произошло крупное возгорание в двухэтажном здании. Площадь пожара составляет 800 кв.

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