Немец в люке, ругающийся поляк-электрик и таксист из Великобритании на улицах Симферополя. Видели такое? Показываем Крым в недалеком 2030 годуТелеканал «Крым 24» будет помогать и сопровождать тех людей, которые решат переехать в Россию.