"Не могу забыть, что увидел": мужчина провел 48 часов на самом густонаселенном острове в мире

Санта-Крус-дель-Ислоте занимает площадь менее 1% квадратного километра. Плотность населения при этом здесь невероятна — документалист Рухи Ченет из любопытства провел на самом густонаселенном острове планеты 48 часов, записал видео и заявил, что теперь просто не может забыть, что увидел.
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