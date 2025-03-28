Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 066 подписчиков

На что решатся «психические» боевики после заключения мира с Россией?

На что решатся «психические» боевики после заключения мира с Россией?

«Ялта 2.0» оставит ВСУ немного вариантов — гражданская война или бегство в Африку Андрей Захарченко Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов Тимофей Борисов Намедни главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью британским СМИ заявил, что «Украина впадет в депрессию», если с Россией будет заключен унизительный для нее мир, а он будет именно таким, если незалежная «останется сама по себе, и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Ничего страшного , если у нас будет граница с Польшей и с Румынией. Кролики от взгляда удава за стеклом дохнут.
Ответить
14 час.
Eduard
Бегство в Африку предпочтительнее!
Ответить
14 час.
наверх