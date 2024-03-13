Тренерский скандал в мире фигурного катания: Тутберидзе требует извинений от Тарасовой Елена ГалицкаяТренерский мир фигурного катания охвачен новым скандалом после заявлений Татьяны Тарасовой о делах фигуристки Камилы Валиевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии