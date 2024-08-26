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«Единая Россия» отчитается перед людьми о выполнении народной программы с 2021 года

«Единая Россия» отчитается перед людьми о выполнении народной программы с 2021 года

«Единая Россия» совместно с Правительством России приступила к подготовке федерального бюджета. В этом документе партия намерена предусмотреть финансирование инициатив президента, обозначенных в его послании, а также национальных целей и социальных проектов.

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