«Единая Россия» отчитается перед людьми о выполнении народной программы с 2021 года

«Единая Россия» совместно с Правительством России приступила к подготовке федерального бюджета. В этом документе партия намерена предусмотреть финансирование инициатив президента, обозначенных в его послании, а также национальных целей и социальных проектов.
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