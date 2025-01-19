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Закон, порядок, государство

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Сводка за неделю ликвидации последствий аварии в Керченском проливе: весь собранный с пляжей загрязнённый песок вывезен на площадки временного хранения и утилизации

Сводка за неделю ликвидации последствий аварии в Керченском проливе: весь собранный с пляжей загрязнённый песок вывезен на площадки временного хранения и утилизации

За прошедшую неделю с береговой линии собрано 7557 т загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения - 7337 т, более 336.

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