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Лес недоделок. Надежда Одним субботним утром Маринка с отцом собралась в лес по грибы. Сходила в подвал, отыскала среди всякого барахла свою любимую корзинку, надела тёплую куртку и резиновые сапоги.