Собянин поздравил учащихся московских школ искусств с победой в конкурсе «Молодые дарования России»

Московские школьники победили в конкурсе «Молодые дарования России» По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, ученики московских школ искусств одержали победу на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».
Московские школьники победили в конкурсе «Молодые дарования России» По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, ученики московских школ искусств одержали победу на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».
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