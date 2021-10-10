Ивановские десантники провели благотворительную акцию «ВДВ дарит подарки»

Ивановские десантники посетили радиотехнический колледж для детей с ограниченными возможностями, где выступили с благотворительным концертом и подарили воспитанникам спортивный инвентарь и сладкие подарки.
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