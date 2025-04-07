Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение крупной диверсии

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. В ходе телефонного разговора российский президент Владимир Путин выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за успешное предотвращение попытки ввоза в Россию особо опасного груза.
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