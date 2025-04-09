Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +7°, облачно• Севастополь: +7°, дождь• Ялта: +8°, облачно• Алушта: +8°, дождь• Евпатория: +7°, дождь• Саки: +7°, дождь• Бахчисарай: +7°, снег• Джанкой: +8°, дождь• Судак: +7°, облачно• Феодосия: +7°, облачно• Керчь: +7°, до.
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