В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении организатора финансовой пирамиды

Следственным отделом МО МВД России «Борский» по Самарской области окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, который в течение трех лет совершил хищение денежных средств на сумму свыше 1 миллиона рублей у нескольких граждан.