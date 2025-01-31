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Закон, порядок, государство

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В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении организатора финансовой пирамиды

Следственным отделом МО МВД России «Борский» по Самарской области окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, который в течение трех лет совершил хищение денежных средств на сумму свыше 1 миллиона рублей у нескольких граждан.

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