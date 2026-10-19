Макрон потребовал от правительства не допустить повторения массовых беспорядков, охвативших Францию. На фоне роста цен и недовольства социальной политикой властей число участников протестов превысило полмиллиона человек.
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