В Иркутске самолёт задержан на несколько часов из-за глупой первоапрельской шутке

Авиационные службы проверяют багаж пассажиров, шутника уже задержалиС глупой первоапрельской шутки началось утро 1 апреля для пассажиров авиакомпании "ИрАэро", которые планировали отправиться из Иркутска во Владивосток.
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