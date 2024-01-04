США предпочли не раскрывать статистику о поврежденном западном оружии на Украине

Кирби: США не готовы раскрыть статистику повреждений западного оружия на Украине Американские власти предпочли не раскрывать статистику, какая часть вооружений, переданных США для Украины, была повреждена российскими бойцами.
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