В Госдуме поддержали предложение Счетной палаты России пересмотреть налоговую нагрузку на золотодобывающие компании.
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В.Володин ....налоги на сверх доходы ...налоги должны быть на ДОХОДЫ,а не на сверх доходы. Что такое сверх доход ,кто и как устанавливает размер сверх доходов.