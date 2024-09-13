Новый кешбэк на «Тройку»: как москвичи могут сэкономить на проезде Ольга ВайленкоМосковские власти внедряют новую акцию, которая позволит пассажирам общественного транспорта города получать кешбэк при пополнении или приобретении карты «Тройка».