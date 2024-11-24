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Медведев высмеял не поверившего в существование «Орешника» советника офиса Зеленского

Медведев высмеял не поверившего в существование «Орешника» советника офиса Зеленского

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка после его заявления, что баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не существует.

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