“Rep. Jack Bergman (R-MI) rented a stately home in Washington, D.C., owned for years by one of his top campaign donors who sold the house to the Michigan congressman’s daughter in a favorable seller-financed deal this year,” the Detroit News reports.
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