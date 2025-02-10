Дмитрий Песков: В данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть

Мысли Бабы Яги Сенсация, конечно: Трамп поговорил с Путиным по телефону. Уже даже шутят: «Вначале Трамп разговаривал с позиции силы, звучало много угроз в адрес России, требований, шантажа санкциями… Потом Путин взял трубку».