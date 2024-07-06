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В России резко снизилась доля натурального возмещения по ремонту автомобиля по ОСАГО

Доля натурального возмещения в виде ремонта автомобиля по полису ОСАГО составляет 5-7%. Об этом заявил журналистам в рамках Финансового конгресса Банка России глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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