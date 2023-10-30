Шойгу ответил на обвинения Запада о «снижении порога применения» ядерного оружия Россией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал абсолютно беспочвенными претензии со стороны Запада в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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