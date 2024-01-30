Астраханские семьи приглашают на театральную битву

Театр юного зрителя объявляет конкурс-фестиваль «Театральная семья». Мероприятие проводится впервые. Участники смогут проявить свои творческие способности в трёх номинациях: «Актерское мастерство», «Поэтический баттл» и «Современная драматургия».
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