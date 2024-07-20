Бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали за допинг

К боям она сможет вернуться в середине октября.фото: vk.com/ufc--> Боец UFC, россиянка Ирина Алексеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до середины октября, сообщает пресс-служба UFC.
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