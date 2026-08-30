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Царьград

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Александр Моор анонсировал приезд делегаций на форум TNF в Тюмени

Александр Моор анонсировал приезд делегаций на форум TNF в Тюмени

С 14 по 17 сентября в Тюмени пройдёт промышленно-энергетический форум TNF. Губернатор Александр Моор сообщил об участии делегаций из восьми стран, включая Саудовскую Аравию и Китай.

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