34-летняя Родионова станет самой возрастной дебютанткой топ-100

Арина Родионова обыграла Чжосюань Бай во втором круге в Хуахине – 3:6, 6:1, 6:0. За счет этой победы 34-летняя австралийка второй раз в карьере вышла в полуфинал WTA и обновит лучший рейтинг в карьере – поднимется минимум на 98-ю строчку.