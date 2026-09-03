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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боккетти о Месси: «Нет никого, кто был бы как он. Но для меня Марадона – лучший футболист на все времена»

Бывший защитник « Спартака » и « Дженоа » Сальваторе Боккетти высказался о Лионеле Месси  в ролике игроков «БроукБойз» Владимира Лобкарева и Евгения Макеева «Нет никого, кто был бы как Месси.

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