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Сообщается о взрывах в Николаевской, Черкасской и Сумской областях Украины

Сообщается о взрывах в Николаевской, Черкасской и Сумской областях Украины Российские военные продолжают наносить высокоточные удары по объектам в глубоком тылу противника.

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