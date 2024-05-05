Президент Франции: "Диалог с Россией необходим"

Диалог с Россией необходимо поддерживать, считает президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы поступаем правильно, оставляя двери открытыми для переговоров с Россией», - сказал Макрон в интервью газете La Tribune.
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