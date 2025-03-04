В России стартовали продажи Honor Magic7 Pro: ИИ-интеграция с Яндекс и 2ГИС, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, IP68 и IP69, телефото на 200 Мп и 80 Вт без проводов

В российских магазинах электроники и маркетплейсах, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Ситилинк», «Билайн» и «Яндекс Маркет», начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 7 Pro (первый взгляд).
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