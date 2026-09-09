Массированная атака ВСУ на Новороссийск: 4 погибших, 29 раненых, досталось и Геленджику с Анапой

В Краснодарском крае из-за ударов бандеровских беспилотников отменены десятки авиарейсов, на дорогах многокилометровые пробки, горит заповедник Роман Злобин Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко Вечер 8 сентября и минувшая ночь выдались очень тяжелыми для Новороссийска и соседнего Геленджика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Я работал при Социализме в СССР. Я работал при капитализме в РФ. Вот вам несколько основных отличий
- В Казани армяне в костюмах перекрыли движение «крутыми тачками» и открыли пальбу прямо в центре города
- «Это была ловушка!»: Чего на самом деле добились бандеровцы в районе Красного Лимана ценой потери 20 тысяч бойцов
Свежие комментарии
- Как российская эл...
- Сбежали и пожалел...
- Рабы не мечтают о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым