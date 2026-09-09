БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Массированная атака ВСУ на Новороссийск: 4 погибших, 29 раненых, досталось и Геленджику с Анапой

Массированная атака ВСУ на Новороссийск: 4 погибших, 29 раненых, досталось и Геленджику с Анапой

В Краснодарском крае из-за ударов бандеровских беспилотников отменены десятки авиарейсов, на дорогах многокилометровые пробки, горит заповедник Роман Злобин Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко Вечер 8 сентября и минувшая ночь выдались очень тяжелыми для Новороссийска и соседнего Геленджика.

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