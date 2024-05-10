РБК: Матвиенко направила Путину список кандитатов на пост главы Счетной палаты

Сегодня Госдума утверждает кандидатуру премьер-министра РФ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила вновь избранному президенту Владимиру Путину список из трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.
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