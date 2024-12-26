«Это просто кино!»: В Германии пришли в ярость из-за ситуации с российским газом

Eduard

Все санкции их изначально незаконны,они не имеют права касаться слова"Украина",это не ихчасть.И судьями Европу и Америку не назначали,много на себя берут.И про конфликты не страеам Запада говорить,их выперли из Афгана,они Сирию рушили,Югославию разделили,а теперь нагло смотрят в глаза и мораль нам читают!