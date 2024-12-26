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«Это просто кино!»: В Германии пришли в ярость из-за ситуации с российским газом

«Это просто кино!»: В Германии пришли в ярость из-за ситуации с российским газом

Аудитория немецкого издания Welt выразила недовольство из-за санкций против Москвы и сокращения поставок газа из России https://listaj.

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Комментарии
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Eduard
Все санкции их изначально незаконны,они не имеют права касаться слова&quot;Украина&quot;,это не ихчасть.И судьями Европу и Америку не назначали,много на себя берут.И про конфликты не страеам Запада говорить,их выперли из Афгана,они Сирию рушили,Югославию разделили,а теперь нагло смотрят в глаза и мораль нам читают!
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