JAMA Internal Medicine: замена сливочного масла растительным снижает риск смерти

Употребление растительных масел вместо сливочного масла приносит значительную пользу для здоровья и может существенно снизить риск преждевременной смерти, тем самым существенно увеличивая продолжительность жизни.
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