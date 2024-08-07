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Закон, порядок, государство

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В Перми перед судом предстанут обвиняемые в серии краж из гаражей на сумму более 2 млн рублей

Следственной частью Главного следственного управления краевого МВД завершено расследование уголовного в отношении 43-летнего мужчины и его 45-летнего приятеля, обвиняемых в совершении 29 преступлений, предусмотренных ч.

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