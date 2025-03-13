В Надыме прокуратура заставила мэрию ремонтировать плохую дорогу

В Надыме администрация города по представлению прокуратуры проведет дорожный ремонт. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что подъездная автодорога к ГУНИИ «Медицинских проблем Крайнего севера» РАМН находится в плохом состоянии, на ней просело дрожное полтно6 имеются ямы и выбоины.