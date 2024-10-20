14 историй о бабушках и дедушках, которые убедили нас, что возраст крутизне не помеха

Порой мы думаем про бабулек с дедульками: что, мол, с них взять, возраст уже. А они тем временем плевать хотели на свой возраст и продолжают искрометно шутить, поступать порой как настоящие супергерои и изящно ставить зарвавшуюся молодежь на место.
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